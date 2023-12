Les Français travaillent moins longtemps que la moyenne européenne et leur productivité baisse

Mille six cent soixante-quatre : c'est le nombre d'heures que les Français ont effectuées au travail en 2022. Selon une étude Rexecode, publiée ce mercredi 6 décembre, il s'agit là de la plus faible moyenne européenne après la Finlande (établie à 1 640 heures). L'an passé, les Français ont ainsi travaillé 379 heures de moins par rapport aux Roumains, les ressortissants européens les plus travailleurs, selon les données d'Eurostat et de l'Insee compilées pour cette étude.



La France a aussi un temps de travail plus faible, en moyenne annuelle, que ses voisins directs. Ainsi, en 2022, les Français ont travaillé 36 heures de moins que les Belges, 69 heures de moins que les Espagnols, 126 heures de moins que les Allemands et 166 heures de moins que les Italiens. À noter que la moyenne européenne est fixée à 1 792 heures (soit 128 heures de plus que la France).

Autre point noir concernant le travail : la France accuse une baisse de la productivité, selon cette même étude. C'était l'argument de « vente » principal : l'efficacité des salariés français, qui travaillaient, certes, moins, mais « mieux ». Depuis, le Covid est passé par là et la productivité horaire a diminué de 6 % selon les derniers chiffres du Conseil national de la productivité (CNP).

