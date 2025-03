Les Français sont-ils si attachés que ça au Stade de France ?

Et si l'équipe de France quittait le Stade de France ? C'est la menace qui plane au-dessus des Bleus, et qui s'étoffe au fil des jours. Une histoire d'exploitation du stade qui risquerait d'entraîner le départ de la bande de Deschamps pour la saison 2025-2026. C'est dans contexte qu'on est allé sonder les Français à la suite de cette éventualité.

« Mais ils iraient où ?? Ils iraient où ?? » , peste Valentino, la soixantaine d’années, quand on ose évoquer la fin du bail des Bleus au Stade de France, un sujet visiblement sensible. « C’est impensable pour moi, c’est impossible » . Ce Franco-croate fulmine autant qu’il a exulté pour le bijou de Michael Olise, lors de la victoire de l’équipe de France ce dimanche contre la Croatie (2-0, 5-4 TAB).Mais il n’est pas le seul parmi les supporters des Bleus présents sur le parvis du Stade de France, à s’inquiéter pour l’avenir du vaisseau dionysien. « Ce stade, c’est le symbole d’un endroit où tous les Français sont égaux et fiers d’être Français », déclare Gabriella, venue avec son père. Pour Marco, vêtu de son survêtement fétiche des Bleus, « c’est un stade mythique. Un peu comme chaque club a son stade : le PSG avec le Parc, l’OM avec le Vélodrome, là c’est pareil » .

Les souvenirs comme attachement

Construit pour la Coupe du monde 1998, le Stade de France accueille les Bleus depuis quasiment (déjà) 30 ans. « Si jamais on bouge ce serait bizarre. C’est le point de rassemblement de toutes les manifestations sportives et culturelles. C’est pour ça que si l’équipe de France de foot passe au travers du filet, ce serait très dommage selon moi » , témoigne Max, 39 ans, qui emmène son fils pour la première fois voir un match. Fils qui danse avec des supporters croates entre deux enceintes qui diffusent Ramenez la coupe à la maison de Vegedream, une scène cocasse quand on repense à un certain 15 juillet 2018. Son ami Erwann, venu de Normandie spécialement pour la rencontre, parle d’un lieu « tellement emblématique que trouver un autre stade qui évoque tant de souvenirs qu’on a pu avoir ici, ce serait difficile » .…

Quentin Toneatti pour SOFOOT.com