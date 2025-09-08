Les footballeurs ont répondu à l'appel du ZEvent 2025
Oui, le foot est bien un sport collectif.
Le ZEvent, plus grand marathon caritatif en ligne de France (et du monde) a encore frappé fort ce week-end : 16,1 millions d’euros récoltés, un record pour le monde d’Internet, au profit d’associations venant en aide aux patients et aux aidants, dont la Ligue contre le cancer ou l’Association française des aidants. Mais cette année, le ballon rond s’est très clairement invité au cœur de l’événement. La faute ou plutôt grâce à Zack Nani.…
