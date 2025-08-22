« Les footballeurs me disent que je suis un grand malade » : ces anciens pros accros à Strava

Comme deux millions de Françaises et de Français, des anciens footballeurs professionnels partagent leurs sorties quotidiennes et des kudos sur Strava, l’application préférée des coureurs. Même après une carrière exigeante, Anthony Mounier et d'autres gardent la compétition et le sport en moteur. Une façon de rester compétitifs avec eux-mêmes.

Sur le papier, ils ont raccroché. Rideau. Fin de carrière. Discours ému, tour d’honneur sous les applaudissements et retraite paisible bien méritée. Une vie de sportif de haut niveau, ça use, c’est fatiguant, ça requiert une sacrée discipline. La preuve : Diego Maradona, Ronaldinho, Wesley Sneijder, nombreuses sont les après-carrières dépensées à l’apéro plutôt qu’aux abdos. « Ce sont souvent les artistes, ceux qui n’étaient pas passionnés par la compétition , recense Anthony Mounier. Aujourd’hui, 90% des footballeurs m’envoient des messages et me disent que je suis un grand malade de continuer à faire autant de sport ! »

À 37 ans et une carrière professionnelle arrêtée à l’automne 2024, le CV de l’ancien Niçois, Montpelliérain et Lyonnais continue de s’étoffer : un marathon couru en moins de 3 heures, un semi en 1h21, et d’autres sont en prévision. Le père de famille partage toutes ces performances de haut niveau sur Strava , le réseau social des passionnés de course à pied. Comme lui, Morgan Schneiderlin, Wesley Lautoa, Stéphane Tanguy et d’autres anciens footballeurs professionnels continuent à faire beaucoup, beaucoup de sport. Et le font savoir aux autres.…

Par Titouan Aniesa et Ulysse Llamas pour SOFOOT.com