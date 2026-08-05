Les folies du Trabzonspor pour s'offrir Mohamed Salah

Ils ont la télé à Trabzon ? En perte de vitesse depuis maintenant quelques années, Mo Salah fait cependant faire des folies aux dirigeants de Trabzonspor pour acter son arrivée , dont le versement d’un salaire annuel estimé aux alentours des 17 millions d’euros .

Bülent Gürkan, spécialiste du club, a notamment confié à L’Équipe que les deux tiers du salaire de l’Égyptien allaient être payés par des entreprises privées, inconnues pour le moment. L’homme a également affirmé que le Bordo-Mavi allait vendre un de ses terrains d’entraînement pour financer l’arrivée du Pharaon dans ses rangs.…

ABS pour SOFOOT.com