 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les folies du Trabzonspor pour s'offrir Mohamed Salah
information fournie par So Foot 05/08/2026 à 15:56
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Les folies du Trabzonspor pour s'offrir Mohamed Salah

Les folies du Trabzonspor pour s'offrir Mohamed Salah

Ils ont la télé à Trabzon ? En perte de vitesse depuis maintenant quelques années, Mo Salah fait cependant faire des folies aux dirigeants de Trabzonspor pour acter son arrivée , dont le versement d’un salaire annuel estimé aux alentours des 17 millions d’euros .

Bülent Gürkan, spécialiste du club, a notamment confié à L’Équipe que les deux tiers du salaire de l’Égyptien allaient être payés par des entreprises privées, inconnues pour le moment. L’homme a également affirmé que le Bordo-Mavi allait vendre un de ses terrains d’entraînement pour financer l’arrivée du Pharaon dans ses rangs.…

ABS pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • 21 mois après, Mudryk a rejoué
    21 mois après, Mudryk a rejoué
    information fournie par So Foot 05.08.2026 17:09 

    Comme une nouvelle recrue. Pour la première fois depuis le 28 novembre 2024, un sombre jeudi soir de Ligue Conférence en Allemagne à Heidenheim, Mykhailo Mudryk (25 ans) a participé à une rencontre avec Chelsea . Écarté des terrains plusieurs mois pour son affaire ... Lire la suite

  • Salah accueilli en héros en Turquie
    Salah accueilli en héros en Turquie
    information fournie par So Foot 05.08.2026 17:05 

    Un Pharaon accueilli en dieu vivant en Turquie. Arrivé ce mercredi à l’aéroport d’Istanbul pour signer son contrat avec le Trabzonspor , Mohamed Salah a été reçu à l’aéroport avec beaucoup de ferveur par les supporters du club turc . L’homme qui touchera un salaire ... Lire la suite

  • Pas de vainqueur dans le derby amical milanais
    Pas de vainqueur dans le derby amical milanais
    information fournie par So Foot 05.08.2026 17:02 

    La rivalité, même à 13 000 kilomètres. Ce mercredi, les deux clubs de Milan se sont affrontés en match amical , non pas à San Siro pour une fois, mais à l’Optus Stadium de Perth . Une rencontre marquée par l’hommage rendu à Franco Baresi, mort le vendredi 31 juillet ... Lire la suite

  • Un ancien de la Juventus et de Troyes signe à Brest pour renforcer le milieu de terrain
    Un ancien de la Juventus et de Troyes signe à Brest pour renforcer le milieu de terrain
    information fournie par So Foot 05.08.2026 16:05 

    Box-to-box de chaussures. Le Stade brestois a trouvé chaussure à son pied en recrutant Joseph Nonge , milieu de terrain belge de 21 ans, qui signe pour les trois prochaines saisons, plus une en option. Après avoir fait toutes les sélections jeunes des Diablotins ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank