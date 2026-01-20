Johan Gastien sur les listes municipales de son village

Jean-Michel Aulas influence le monde. Après Serge Blanco qui se lance à l’assaut de la mairie de Biarritz, c’est Johan Gastien, le milieu de Clermont Foot, qui pourrait bien s’engager autrement que par un tacle , informe La Montagne .

À bientôt 38 ans, le ponte clermontois, longtemps habitué aux joutes de Ligue 1 (avec Dijon et Clermont) se présente sur les listes municipales de la commune de Sayat, dans le Puy-de-Dôme , démarche plutôt rare chez les joueurs professionnels en activité. « Au départ, c’était une conversation un peu sans lendemain » , confie le fils de Pascal. Et puis, une discussion avec Sébastien Besnard, tête de liste et ami, qui finit par faire son chemin. « Je suis revenu vers lui en me disant que ça pouvait m’intéresser. J’aime ma commune. Mes deux filles vont à l’école ici, et j’ai envie de rester dans le coin. » …

CM pour SOFOOT.com