L'objectif Coupe du monde sérieusement compromis pour cet international français

La tuile. Blessé au genou avec Aston Villa lors d’un match de FA Cup contre Tottenham samedi 10 janvier, Boubacar Kamara devrait rester sur la touche encore un moment . Comme le rapporte The Athletic , le milieu de terrain français devrait être absent jusqu’à la fin de la saison .

Si sa durée d’indisponibilité était initialement estimée à deux ou trois semaines, Unaï Emery avait déjà suggéré qu’il pourrait être absent plus longtemps : « Nous en saurons plus dans quelques jours, mais il ne sera bien sûr pas disponible [ce week-end contre Everton] , et peut-être pour encore quelque temps », avait affirmé l’entraîneur des Villans en conférence de presse ce vendredi.…

CMF pour SOFOOT.com