L'objectif Coupe du monde sérieusement compromis pour cet international français
information fournie par So Foot 20/01/2026 à 15:52

La tuile. Blessé au genou avec Aston Villa lors d’un match de FA Cup contre Tottenham samedi 10 janvier, Boubacar Kamara devrait rester sur la touche encore un moment . Comme le rapporte The Athletic , le milieu de terrain français devrait être absent jusqu’à la fin de la saison .

Si sa durée d’indisponibilité était initialement estimée à deux ou trois semaines, Unaï Emery avait déjà suggéré qu’il pourrait être absent plus longtemps : « Nous en saurons plus dans quelques jours, mais il ne sera bien sûr pas disponible [ce week-end contre Everton] , et peut-être pour encore quelque temps », avait affirmé l’entraîneur des Villans en conférence de presse ce vendredi.…

CMF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
