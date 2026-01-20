Claude Puel a refusé le renfort d'un champion du monde et multi champion d'Europe
Sergio Ramos pas assez bon pour Nice ? Comme l’a rapporté Ici Azur dans son émission « La minute Rouge et Noir » ce mardi, le nouveau coach Claude Puel de l’OGC Nice aurait mis un veto au transfert de Sergio Ramos. Le défenseur espagnol de 39 ans est pourtant libre depuis son départ de Monterrey. L’entraîneur aurait justifié sa décision par le fait qu’il dispose déjà d’un nombre suffisant de défenseurs centraux dans son effectif. Sur le papier, l’OGC Nice compte en effet sept joueurs à ce poste.
https://x.com/ActuL1_/status/2013572811340591306…
