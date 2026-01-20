Le FC Metz met fin au mandat de Stéphane Le Mignan

Le fusible a sauté. Dernier de Ligue 1, le FC Metz a choisi d’arrêter sa collaboration avec Stéphane Le Mignan . Selon L’Équipe, et Le Républicain Lorrain, c’est le président Serin qui a tranché dans le vif, relevant de ses fonctions l’entraîneur breton qui avait permis au club lorrain de remonter dans l’élite cet été. La déroute en Coupe de France contre Montpellier (0-4) et la défaite dans le derby contre Strasbourg (1-2) auront été les gouttes de trop dans un vase de mauvais résultats .

Arrivé de Concarneau en 2024 avec des ambitions dans le jeu, le natif d’Auray a pu démontré ses qualités en Ligue 2 mais n’avait visiblement pas le bon logiciel pour faire progresser les Grenats en Ligue 1, sachant que les médias locaux parlent aussi d’une cassure avec le vestiaire.…

MR pour SOFOOT.com