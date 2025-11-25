Les fans du Torino en colère après la claque contre Côme

Un score lac.

Le Torino restait sur six matchs sans défaite à domicile et pensait pouvoir gérer un promu venu du lac. Mauvais calcul. Côme s’est imposé 5-1 à Turin, réalisant l’un des gros coups de cette 12 e journée de Serie A . Les hommes de Cesc Fàbregas ouvrent le score sur une transition conclue par Jayden Addai, déjà l’une des révélations de ce début de saison. Le jeune attaquant inscrit ensuite un doublé dès le retour des vestiaires. Entre-temps, le Torino avait cru pouvoir se relancer grâce à un penalty de Nikola Vlašić juste avant la pause, mais la réaction s’arrête là.…

MH pour SOFOOT.com