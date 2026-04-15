Les fans du Bayern Munich agitent la nuit des joueurs du Real Madrid

Les fans du Bayern Munich agitent la nuit des joueurs du Real Madrid

Un grand classique. Certains supporters du Bayern Munich ont fait comme tout le monde pour mettre toutes les chances de leur côté avant le retour de C1 contre le Real Madrid. Dans la nuit de mardi à mercredi, plusieurs feux d’artifice ont été tirés juste devant l’hôtel dans lequel loge l’équipe des Merengues .

😯🧨 PETARDOS EN EL HOTEL DEL REAL MADRID. 😳 Fuegos artificiales de madrugada y la seguridad del club busca a los responsables. 📹 MOMENTO CAPTADO por @elchiringuitotv. pic.twitter.com/kffkkwIdcm…

AR pour SOFOOT.com