 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les fans de Sheffield Wednesday dépensent près de 500 000 livres en trois jours pour tenter de sauver le club
information fournie par So Foot 27/10/2025 à 15:13

Les fans de Sheffield Wednesday dépensent près de 500 000 livres en trois jours pour tenter de sauver le club

Les fans de Sheffield Wednesday dépensent près de 500 000 livres en trois jours pour tenter de sauver le club

Si vous vous demandiez pourquoi Dalida s’arrêtait à Tuesday dans sa chanson.

Sheffield Wednesday pourrait changer de propriétaire d’ici la fin de l’année. Selon BBC Sport , Kris Wigfield, administrateur du club, a confirmé que quatre ou cinq repreneurs « sérieux » ont déjà manifesté un intérêt concret , après que le club a été placé en redressement judiciaire vendredi dernier. Ces acheteurs potentiels doivent à la fois prouver qu’ils ont les moyens de financer le club et réussir le fameux test EFL des « personnes aptes et propres » avant de pouvoir négocier sérieusement.…

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le premier tour des élections de Benfica a mobilisé plus d’électeurs que 98% des municipalités aux élections locales portugaises
    Le premier tour des élections de Benfica a mobilisé plus d’électeurs que 98% des municipalités aux élections locales portugaises
    information fournie par So Foot 27.10.2025 16:50 

    Le foot ne joue pas dans la même cour que la politique. Ce samedi, les urnes du Benfica ont accueilli plus de 85 000 votants pour désigner le futur président du club pour le prochain quadriennat (2025-2029) . Un chiffre record dans l’histoire récente du club. À ... Lire la suite

  • FC Metz : un jour noir sans fin
    FC Metz : un jour noir sans fin
    information fournie par So Foot 27.10.2025 16:45 

    Après la raclée contre le LOSC, Metz a confirmé qu’il était le candidat désigné à la place de lanterne rouge à l’issue de 2025-2026. Mais aussi, un prévisible champion de Ligue 2 la saison suivante, tout autant qu’un inévitable relégué en 2027-2028, etc… La recette ... Lire la suite

  • L'OL déplore une grave blessure pour Malick Fofana
    L'OL déplore une grave blessure pour Malick Fofana
    information fournie par So Foot 27.10.2025 16:28 

    Victoire salée pour l’OL. Ce dimanche, lors de la victoire de l’Olympique lyonnais face à Strasbourg (2-1), Malick Fofana a quitté le terrain sur une civière , après un contact rugueux avec Ismaël Doukouré. Le défenseur strasbourgeois a été exclu, permettant aux ... Lire la suite

  • Le départ d’Adi Hütter a créé des remous jusqu’en D3 belge
    Le départ d’Adi Hütter a créé des remous jusqu’en D3 belge
    information fournie par So Foot 27.10.2025 16:06 

    Les fameuses chaises musicales. Limogé de son poste d’entraineur de l’AS Monaco le 9 octobre dernier, Adi Hütter a créé un remue-ménage important dans le football belge. La direction monégasque a décidé de jeter son dévolu sur Sébastien Pocognoli, alors en poste ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank