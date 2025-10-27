Les fans de Sheffield Wednesday dépensent près de 500 000 livres en trois jours pour tenter de sauver le club

Les fans de Sheffield Wednesday dépensent près de 500 000 livres en trois jours pour tenter de sauver le club

Si vous vous demandiez pourquoi Dalida s’arrêtait à Tuesday dans sa chanson.

Sheffield Wednesday pourrait changer de propriétaire d’ici la fin de l’année. Selon BBC Sport , Kris Wigfield, administrateur du club, a confirmé que quatre ou cinq repreneurs « sérieux » ont déjà manifesté un intérêt concret , après que le club a été placé en redressement judiciaire vendredi dernier. Ces acheteurs potentiels doivent à la fois prouver qu’ils ont les moyens de financer le club et réussir le fameux test EFL des « personnes aptes et propres » avant de pouvoir négocier sérieusement.…

SF pour SOFOOT.com