Les fans de Sheffield Wednesday dépensent près de 500 000 livres en trois jours pour tenter de sauver le club
Si vous vous demandiez pourquoi Dalida s’arrêtait à Tuesday dans sa chanson.
Sheffield Wednesday pourrait changer de propriétaire d’ici la fin de l’année. Selon BBC Sport , Kris Wigfield, administrateur du club, a confirmé que quatre ou cinq repreneurs « sérieux » ont déjà manifesté un intérêt concret , après que le club a été placé en redressement judiciaire vendredi dernier. Ces acheteurs potentiels doivent à la fois prouver qu’ils ont les moyens de financer le club et réussir le fameux test EFL des « personnes aptes et propres » avant de pouvoir négocier sérieusement.…
SF pour SOFOOT.com
