Les fans de Liverpool ont récolté 225 000 £ en la mémoire de Diogo Jota
À jamais dans les cœurs des Reds.
Tout juste trois mois après le tragique décès de l’ancien joueur de Liverpool, Diogo Jota, et de son frère André Silva, les supporters des Reds continuent de rendre hommage aux deux portugais. Ce mardi, un communiqué du club affirme que les fans de Liverpool sont parvenus à récolter plus de 225 000 livres sterling par la vente des t-shirts commémoratifs. …
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer