Haaland porte City au sommet, Wolverhampton continue de sombrer

Mais il n’est pas humain ce bonhomme !

En attendant le déplacement d’Arsenal à Everton dans la soirée, Manchester City en a profité pour s’asseoir dans le fauteuil de leader de cette Premier League en écrasant West Ham (3-0) . Une victoire nette et une énième démonstration de force d’Erling Haaland, double buteur dans son style caractéristique et passeur. Il ne faut même que six minuscules minutes au Norvégien pour faire péter le mur adverse en deux temps. Maître total de son sujet, City fait le break avant la pause par le biais de Tijjani Reijnders, bien évidemment sur un service de son n°9. Celui-là même qui est au bon endroit au bon moment pour profiter d’une passe mal interceptée par la défense londonienne pour punir à bout portant et parachever le succès des siens après l’heure de jeu.…

TB pour SOFOOT.com