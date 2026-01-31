Les fans de l'OM ont infiltré Jean-Bouin
Sous couverture. Interdits de déplacement à Jean-Bouin ce samedi, les supporters de l’OM ont fait preuve d’ingéniosité pour quand même assister au décevant match nul de leur équipe (2-2). De nombreux fans marseillais ont en effet acheté des places grand public pour encourager les leurs.
C'est désormais le célèbre "Aux Armes" qui résonne à Jean Bouin pic.twitter.com/1LXwtUT0Wx…
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
