Les fans de l'Ajax interdits de déplacement à Marseille
Au diable l’espace Schengen.
Le ministère de l’Intérieur a décidé de jouer les arbitres avant même le coup d’envoi, les supporters de l’Ajax Amsterdam ne feront pas le déplacement à Marseille mardi, pour la deuxième journée de la phase de groupe de la Ligue des champions. Après trois ans d’attente, l’OM retrouve enfin la C1 au Vélodrome, mais pour la réception des Néerlandais, les virages phocéens ne croiseront pas le regard des ultras d’Amsterdam. …
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
