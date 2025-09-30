 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les fans de Galatasaray agitent la nuit des joueurs de Liverpool
information fournie par So Foot 30/09/2025 à 14:56

Les fans de Galatasaray agitent la nuit des joueurs de Liverpool

Les fans de Galatasaray agitent la nuit des joueurs de Liverpool

Le réveillon turc.

Les supporters de Galatasaray veulent mettre toutes les chances de leur côté pour voir leurs protégés faire tomber Liverpool, champion d’Angleterre qui se déplace en Turquie ce mardi soir en Ligue des champions. Dans la nuit de lundi à mardi, aux alentours de trois heures du matin selon L’Équipe, les Stambouliotes ont lancé un festival de feu d’artifice devant l’hôtel où résident les Reds .

KM pour SOFOOT.com

  • Jürgen Klopp n’a aucune envie de retrouver un banc
    Jürgen Klopp n’a aucune envie de retrouver un banc
    information fournie par So Foot 30.09.2025 15:51 

    Zéro nostalgie. Jürgen Klopp a rangé le survêtement et ne semble pas pressé de le ressortir. Héros de Dortmund et légende de Liverpool, l’Allemand a refermé le chapitre du banc sans regret. « Rien ne me manque » , confie-t-il à The Athletic , comme pour clore définitivement ... Lire la suite

  • "L'OM peut exister" en Ligue des champions, assure Roberto De Zerbi
    "L'OM peut exister" en Ligue des champions, assure Roberto De Zerbi
    information fournie par AFP Video 30.09.2025 15:50 

    "L'OM peut exister dans cette compétition, je ne sais pas ce qu'on fera, mais je sais qu'on peut y être", assure l’entraîneur de Marseille, Roberto de Zerbi, avant de recevoir l’Ajax mardi au Vélodrome pour la 2e journée de la Ligue des champions.

  • "Mon corps est prêt", assure Wembanyama avant son retour en NBA
    "Mon corps est prêt", assure Wembanyama avant son retour en NBA
    information fournie par AFP Video 30.09.2025 15:50 

    Le phénomène Victor Wembanyama, éloigné des terrains depuis mi-février, assure que "son corps est prêt" pour rejouer au basket, à l’aube de sa troisième saison NBA, qui débute le 22 octobre.

  • Maroc: troisième jour de manifestation à l'appel du collectif "GenZ 212"
    Maroc: troisième jour de manifestation à l'appel du collectif "GenZ 212"
    information fournie par AFP Video 30.09.2025 15:50 

    A Rabat, la police a interpellé lundi de jeunes manifestants d'un collectif baptisé "GenZ 212", lors du troisième jour consécutif de mobilisation. Ils dénoncent une politique qui priorise les grands projets sportifs au détriment des services publics.

