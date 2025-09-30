Les fans de Galatasaray agitent la nuit des joueurs de Liverpool
Le réveillon turc.
Les supporters de Galatasaray veulent mettre toutes les chances de leur côté pour voir leurs protégés faire tomber Liverpool, champion d’Angleterre qui se déplace en Turquie ce mardi soir en Ligue des champions. Dans la nuit de lundi à mardi, aux alentours de trois heures du matin selon L’Équipe, les Stambouliotes ont lancé un festival de feu d’artifice devant l’hôtel où résident les Reds . …
KM pour SOFOOT.com
