Les expulsés du week-end de Ligue 1 fixés sur leurs sanctions
information fournie par So Foot 08/01/2026 à 11:56

Qui dit carton, dit sanction. Ce mercredi soir, la commission de discipline de la LFP a distribué les mauvais points après un week-end mouvementé sur le plan disciplinaire (cinq cartons rouges).

À Monaco, Mamadou Coulibaly écope de trois matchs ferme avec un match de sursis après son geste dangereux sur Nicolas Tagliafico , samedi face à Lyon. Un pied monté beaucoup trop haut, jugé dangereusement proche de la gorge du Lyonnais, et une expulsion logique.…

CM pour SOFOOT.com

