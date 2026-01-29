 Aller au contenu principal
Les exportations horlogères suisses se contractent de 1,7% en 2025
information fournie par Boursorama avec AFP 29/01/2026 à 13:07

Une montre de l'horloger suisse Piaget, exposée à Genève, en avril 2024 (illustration) ( AFP / FABRICE COFFRINI )

Secouées par les droits de douane américains, les exportations horlogères suisses se sont contractées de 1,7% en 2025 malgré un rebond en décembre, selon les statistiques de la fédération horlogère publiées jeudi.

En 2025, les exportations de montres suisses se sont chiffrées à 25,6 milliards de francs, reculant pour la deuxième année d'affilée après avoir battu record sur record les trois années précédentes, entre 2021 et 2023.

Les exportations vers les Etats-Unis ont chuté de 0,5% sur l'ensemble de l'année, d'après les relevés de la fédération horlogère, ce chiffre masquant cependant des mouvements erratiques au fil des annonces sur les droits de douane.

Début avril, lors du "Liberation day", l'administration de Donald Trump avait d'abord dit vouloir appliquer des droits de douane de 31% à la Suisse. L'annonce, tombée en plein salon horloger de Genève, avait déclenché un vent de panique dans le secteur non seulement parce que les Etats-Unis sont le plus gros débouché des horlogers suisses mais aussi parce que la croissance de marché aidait à compenser la chute de la demande en Chine et à Hong-Kong.

En avril, les exportations de montres vers les Etats-Unis avaient bondi de 149,2%, les horlogers se lançant dans une course contre la montre pour gonfler les stocks de leurs boutiques avant leur entrée en vigueur.

En août, quelques jours avant leur application, la Maison Blanche avait relevé la barre à 39%. Les exportations horlogères vers les Etats-Unis s'étaient alors effondrées.

Mi-novembre, Berne est toutefois parvenu à un compromis avec Washington, avec un projet d'accord pour les ramener à 15%.

"Après quatre mois consécutifs de fortes contractions", les exportations de montres ont renoué avec la croissance en décembre à la suite de cette "récente diminution des droits de douane américains", indique la fédération horlogère dans un communiqué. En décembre, elles se sont redressées de 19,2% vers Etats-Unis.

Sur les autres marchés, les exportations horlogères sur l'ensemble de l'année 2025 ont diminué de 12,1% vers la Chine, après une chute de 25,8% en 2024, et reculé de 6,5% vers Hong-Kong, un autre marché clé en Asie, où elles avaient dégringolé de 18,7% en 2024.

En Europe, où les achats de montres de luxe dépendent en partie des dépenses des touristes, elles se sont accrues de 0,1% vers le Royaume-Uni et 1,3% vers la France mais ont fléchi de 6,8% vers l'Allemagne et 0,5% vers l'Italie.

Guerre commerciale

