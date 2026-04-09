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Football/Ligue des champions: Le PSG s'impose avec maîtrise contre Liverpool
information fournie par Reuters 09/04/2026 à 06:44

UEFA Champions League - Quart de finale - Match aller - Paris St Germain - Liverpool

UEFA Champions League - Quart de finale - Match aller - Paris St Germain - Liverpool

Le Paris Saint-Germain s'est imposé mercredi face à Liverpool (2-0) en ‌quart de finale aller de la Ligue des champions et a fait un grand pas vers le dernier carré de la compétition grâce à une ​prestation pleine de maîtrise.

Désiré Doué a ouvert le score d'un magnifique but dès la 11e minute de jeu, bien qu'avec un peu de réussite, sur la première occasion de son équipe.

Khvicha Kvaratskhelia a ensuite creusé l'écart après l'heure de jeu pour concrétiser la domination parisienne et offrir une ​avance plus confortable aux champions d'Europe en titre.

"On avait la possibilité de marquer plus de buts, on aurait dû le faire à certains moments", a réagi Khvicha Kvaratskhelia, désigné homme du match, ​sur Canal+. "Mais c'est bien, on a fait un bon match, il faut ⁠rester concentré."

Face à un adversaire en mal de confiance, quatre jours après s'être vu infliger une claque par Manchester City en FA ‌Cup (4-0), le PSG a abordé cette rencontre avec les ingrédients des soirées européennes qui l'ont mené à son premier titre l'an passé.

Largement dominateur, en totale maîtrise de la possession dès le coup d'envoi (70% du temps au final), Paris a ​ouvert le score dès sa première opportunité grâce à ‌Désiré Doué.

Auteur d'un doublé face à la Colombie (3-1) lors de la trêve internationale, le jeune international français ⁠de 20 ans a inscrit son cinquième but de la saison en Ligue des champions en décochant une frappe soudaine à l'angle de la surface. Déviée par Ryan Gravenberch, sa tentative a lobé Giorgi Mamardashvili avec un peu de réussite (11e).

Le gardien liverpuldien, remplaçant d'Alisson Becker, blessé, a toutefois ⁠sauvé la mise de son équipe ‌à plusieurs reprises devant les nombreuses occasions parisiennes. Il a repoussé une volée de Khvicha Kvaratskhelia d'une main ferme (32e) ⁠puis le ballon du doublé de Désiré Doué (37e) avant de capter une frappe trop écrasée d'Ousmane Dembélé (42e).

Ce dernier, en manquant une occasion en or, ‌seul au point de penalty sur une passe en retrait de Nuno Mendes (53e), a fait craindre au PSG que son ⁠manque d'efficacité pourrait lui être préjudiciable dans six jours à Anfield.

LIVERPOOL IMPUISSANT

Douze minutes plus tard, Khvicha Kvaratskhelia ⁠a toutefois permis au club de ‌la capitale de prendre un peu d'air, confirmant ainsi qu'il était l'homme des grands soirs. Le meilleur buteur parisien de cette campagne de C1 ​a inscrit son huitième but en éliminant son compatriote géorgien Giorgi Mamardashvili à ‌la suite d'un service précis de Joao Neves.

L'addition aurait pu être encore plus salée sans la décision de l'arbitre d'annuler, après le recours à l'assistance vidéo, le penalty ​qu'il avait initialement sifflé pour une faute d'Ibrahima Konaté sur Warren Zaïre-Emery.

Ousmane Dembélé, en touchant le poteau en angle fermé (87e), et Nuno Mendes (89e), en s'emmêlant les pinceaux seul face au but adverse, ont aussi eu les occasions d'enfoncer le clou.

De son côté, Liverpool devra montrer davantage dans ⁠son antre pour espérer renverser le tenant du titre. Mercredi, sans Mohamed Salah, sur le banc au coup d'envoi pour la première fois en Ligue des champions depuis octobre et pas entré en jeu, les Reds n'ont frappé que trois fois (aucun tir cadré).

Il a fallu attendre 48 minutes pour que l'international français Hugo Ekitiké décoche le premier tir des Anglais, sans danger.

Le match retour aura lieu mardi prochain à Anfield.

"On ira là-bas avec les mêmes intentions, avec l'idée de gagner le match. Il faudra être sérieux et faire la même chose qu'on a faite ici", a ​prévenu Warren Zaïre-Emery sur Canal+.

(Reportage de Vincent Daheron)

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