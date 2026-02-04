Les excuses de Quentin Merlin après son erreur contre l'OM

Mea culpa . C’est peu dire que Quentin Merlin a tiré une belle balle dans le pied d’un Stade rennais déjà très limité à Marseille, ce mardi soir, en tardant à dégager un ballon dans la surface, ce qui a offert une ouverture du score très rapide à l’OM et Amine Gouiri.

De retour pour la première fois au Vélodrome depuis son départ l’été dernier, le latéral rennais a demandé lui-même à faire un crochet par la zone mixte après la rencontre pour prendre ses responsabilités.…

CG, au Vélodrome pour SOFOOT.com