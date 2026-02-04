Le directeur sportif de Rennes avertit ses joueurs

2 + 4 +3 = 9-0 dans la tronche sur les trois derniers matchs pour le Stade rennais, après la nouvelle gifle reçue à Marseille ce mardi soir en Coupe de France, trois jours seulement après celle ramassée sur l’autre joue à Monaco en championnat.

Dans ce contexte, Loïc Désiré, le directeur sportif du club breton, a pointé le bout de son nez dans la zone mixte du Vélodrome, piquant notamment les joueurs rennais : « Il faut faire le dos rond, on est sur une période difficile. Il y a trop d’erreurs individuelles pour espérer quoi que ce soit sur les matchs qu’on joue actuellement. Il faut une remise en question rapide de beaucoup de joueurs. » …

CG, au Vélodrome pour SOFOOT.com