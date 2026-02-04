 Aller au contenu principal
Roberto De Zerbi a du mal à comprendre son équipe
information fournie par So Foot 04/02/2026 à 07:19

Roberto De Zerbi a du mal à comprendre son équipe

Roberto De Zerbi a du mal à comprendre son équipe

Bizarre, vous avez dit bizarre. Cet Olympique de Marseille est bel et bien bizarre : il est capable de se ramasser contre Nantes, de briller contre Angers et Lens, puis de se vautrer à Bruges et de se redonner un peu d’air contre Rennes en Coupe de France.

Après la qualification, l’entraîneur Roberto De Zerbi a affiché son incompréhension face à ces montagnes russes. « Je suis content du match, de la victoire et de la réaction. Rennes est une équipe forte et n’a jamais tiré au but. Maintenant, on prépare le PSG, Strasbourg et Brest, on cherche un peu de continuité et de régularité » , a-t-il expliqué en conférence de presse.…

CG, au Vélodrome pour SOFOOT.com

