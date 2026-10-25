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Les excuses de Julián Alvarez envers les supporters de l'Atlético
information fournie par So Foot 25/10/2026 à 10:26

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Les excuses de Julián Alvarez envers les supporters de l'Atlético

Les excuses de Julián Alvarez envers les supporters de l'Atlético

Faute avouée est à moitié pardonnée. Décisif face à La Corogne samedi soir (1-0), Julián Alvarez a tenu à faire ses excuses aux supporters de l’Atlético de Madrid après son vrai-faux départ au FC Barcelone durant le mercato estival.

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LB pour SOFOOT.com

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