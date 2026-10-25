Les excuses de Julián Alvarez envers les supporters de l'Atlético
Faute avouée est à moitié pardonnée. Décisif face à La Corogne samedi soir (1-0), Julián Alvarez a tenu à faire ses excuses aux supporters de l’Atlético de Madrid après son vrai-faux départ au FC Barcelone durant le mercato estival.
Embed t.co…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer