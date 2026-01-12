Les excuses de Gauthier Hein après la déculottée contre Montpellier

Il en a gros sur la patate. Après une déculottée en Coupe de France face à Montpellier (4-0), le Messin Gauthier Hein s’est exprimé dans un long message publié ce dimanche sur Instagram.

Le capitaine grenat, qui avait directement filé au vestiaire après la rencontre, a d’abord présenté ses excuses auprès des supporters avant de poser un constat sur la situation de son club , actuellement dernier de Ligue 1 : « Ce soir, nous avons été indignes du blason que l’on porte sur notre maillot. Et je tiens à présenter mes excuses. En tant que capitaine, il faut assumer. » …

CM pour SOFOOT.com