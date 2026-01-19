Les Européens évaluent leur réponse au "chantage" de Trump sur le Groenland, un sommet jeudi

Les Européens s'employaient lundi à forger une réponse commune au "chantage" du président américain Donald Trump qui a menacé de droits de douane supplémentaires huit pays européens, dont la France, jusqu'à ce que les Etats-Unis soient autorisés à racheter le Groenland.

"Nous, Européens, devons être clairs: nous avons atteint nos limites", a affirmé lundi le ministre allemand de l'Economie Lars Klingbeil lors d'une conférence de presse avec son homologue français Roland Lescure à Berlin.

"Nous tendons la main, mais nous ne sommes pas prêts à céder au chantage", a-t-il ajouté, précisant que l'Europe donnerait une "réponse claire et unanime".

"Nous préparons actuellement des contre-mesures concertées."

A Bruxelles, le porte-parole adjoint de la Commission européenne a confirmé que des consultations "intensives" étaient en cours entre les Etats membres avec l'objectif de tout mettre en oeuvre "pour protéger les intérêts" de l'Union européenne.

Olof Gill a dit aux journalistes que l'UE restait engagée "à tous les niveaux" avec les Etats-Unis sur la question du Groenland, mais qu'il n'y avait pour l'heure pas de rencontre prévue entre le président américain Donald Trump et la présidence de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en marge du Forum de Davos.

Selon un diplomate européen, l'UE pourrait décider d'appliquer des droits de douane sur des produits américains d'une valeur de 93 milliards d'euros dès le 6 février en l'absence d'accord.

Une autre option serait celle de l'activation de l'instrument anti-coercition (ACI) de l'UE, qui n'a jusqu'à présent jamais été utilisé.

Ce dispositif pourrait limiter l'accès aux marchés publics, aux investissements ou aux activités bancaires, ou encore restreindre les échanges de services, notamment dans les services numériques, secteur où les États-Unis affichent un excédent avec l'UE.

SOMMET EXTRAORDINAIRE JEUDI

"La France souhaite qu'on puisse examiner cette possibilité, en espérant évidemment que la dissuasion l'emporte et que le président Trump revienne à une relation, je dirais plus franche, certes, mais amicale et de négociation, plutôt qu'une relation fondée sur la menace et le chantage", a déclaré Roland Lescure.

Un sommet extraordinaire des dirigeants de l'UE sur les relations transatlantiques sera convoqué jeudi, a confirmé Olof Gill. Il n'y aucune volonté d'"escalade", a-t-il souligné, mais celle d'une réponse "ferme et responsable".

"Nous devons réagir vite et nous devons réagir bien. Nous devons réagir de manière importante pour que, je l'espère, le type d'annonces qui ont été faites ces dernières heures puissent n'être que des annonces et finalement pas suivies d'actes", a souligné le ministre français de l'Economie.

Ce dernier a précisé que le G7 Finances, dont il assure cette année la co-présidence avec le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau, allait aussi discuter de ce sujet lors d'une réunion "dans les jours qui viennent".

La Haute représentante aux Affaires étrangères de l'UE Kaja Kallas doit pour sa part rencontrer dans la journée à Bruxelles le ministre de la Défense danois Troels Lund Poulsen et la ministre des Affaires étrangères du Groenland Vivian Motzfeldt.

Des discussions doivent aussi se tenir à Davos, en Suisse, en marge du Forum économique mondial, qui s'est ouvert lundi, entre des conseillers à la sécurité nationale de plusieurs pays, ont indiqué des sources diplomatiques.

En France, le président Emmanuel Macron a convoqué un nouveau conseil de sécurité et de défense nationale sur les questions internationales.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer, dont le pays est aussi visé par des menaces douanières de Donald Trump, a pour sa part appelé lundi à un dialogue apaisé sur la question du Groenland.

"Les droits de douane ne doivent pas être utilisés contre les alliés de cette manière", a-t-il dit lors d'une conférence de presse convoquée en urgence.

"Une guerre commerciale n'est dans l'intérêt de personne, et nous n'en sommes pas encore là."

