Les États-Unis sanctionnent Thierry Breton, citent la censure des plateformes numériques

Le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton avant un discours du président français Emmanuel Macron sur l'Europe

L'administration du président américain Donald Trump a interdit de visa mardi l'ancien commissaire européen Thierry Breton ainsi que quatre activistes de lutte contre la désinformation, leur reprochant d'avoir ‍joué un rôle dans la censure des plateformes américaines du numérique.

Il s'agit d'une nouvelle mesure prise par Washington pour protester contre des réglementations de l'Union européennes dénoncées par des représentants américains comme illégitimement strictes.

Ordre a été donné par le ‌passé aux diplomates de l'administration Trump de mener l'opposition à la nouvelle loi européenne sur le numérique.

Cette loi ("Digital Services Act", ou DSA) a été conçue par Bruxelles pour combattre les discours haineux et la désinformation en ​ligne, mais Washington y voit une entrave à la liberté d'expression et des coûts supplémentaires imposés aux ⁠réseaux sociaux américains.

La Maison blanche a publié plus tôt ce mois-ci un document de stratégie de sécurité nationale dans lequel il est reproché aux dirigeants européens de censurer la liberté d'expression et ⁠de supprimer toute opposition à des politiques ‍d'immigration qui risquent selon l'administration Trump de provoquer un "effacement civilisationnel" en Europe.

Annonçant les ⁠interdictions de visa, le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a déclaré mardi que les cinq personnes visées ont "mené des efforts organisés pour forcer les plateformes américaines à censurer, démonétiser et supprimer les points de vue américains auxquels elles s'opposent".

"Ces activistes ​radicaux et ces ONG utilisées comme des armes ont fait progresser les campagnes de censure d'Etats étrangers - à chaque fois en ciblant des orateurs américains et des entreprises américaines", a-t-il ajouté, sans nommer les personnes visées par les sanctions.

Une ⁠représentante de haut rang du département d'Etat américain a indiqué sur le réseau social X qu'il s'agissait ​notamment de Thierry Breton, commissaire européen au Marché intérieur de 2019 à 2024, présenté ​comme le "cerveau" du DSA.

Aucun commentaire ​n'a été obtenu dans l'immédiat auprès de Thierry Breton.

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a déclaré que ​la France condamnait "avec la plus grande fermeté" la décision de ⁠Washington.

"La France dénonce avec la plus grande fermeté la restriction de visa prise par les Etats-Unis à l'encontre de Thierry Breton, ancien ministre et Commissaire européen, et quatre autres personnalités européennes", a-t-il écrit sur le réseau social X.

"Le règlement sur les services numériques (DSA) a été démocratiquement adopté en Europe pour que ce qui est illégal hors ligne le soit aussi en ‌ligne. Il n'a absolument aucune portée extraterritoriale et ne concerne en aucun cas les Etats-Unis", a-t-il ajouté. "Les peuples de l'Europe sont libres et souverains et ne sauraient se faire imposer par d'autres les règles s'appliquant à leur espace numérique".

Les interdictions de via concernent également: le Britannique Imran Ahmed, directeur général de Center for Countering Digital Hate, basé aux Etats-Unis; Anna-Lena von Hodenberg et Josephine Ballon, de l'ONG allemande HateAid; et Clare Melford, cofondatrice du Global Disinformation Index.

(Simon Lewis et ‌David Brunnstrom; version française Jean Terzian)