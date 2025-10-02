Les États-Unis refusent la présence de la délégation iranienne au tirage au sort du Mondial
Une polémique, une de plus.
Quelques jours après avoir déclenché de vives réactions en annonçant que des matchs de la Coupe du monde pourraient être déplacés, Donald Trump et les Etats-Unis font encore causer après avoir informé la Fédération iranienne qu’elle ne pourrait pas se rendre sur le territoire américain à l’occasion du tirage au sort, le 5 décembre prochain à Washington , comme l’a fait savoir le porte-parole Amir-Mehdi Alawi, dans des propos rapportés par la RTBF .…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
