 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les États-Unis refusent la présence de la délégation iranienne au tirage au sort du Mondial
information fournie par So Foot 02/10/2025 à 15:30

Les États-Unis refusent la présence de la délégation iranienne au tirage au sort du Mondial

Les États-Unis refusent la présence de la délégation iranienne au tirage au sort du Mondial

Une polémique, une de plus.

Quelques jours après avoir déclenché de vives réactions en annonçant que des matchs de la Coupe du monde pourraient être déplacés, Donald Trump et les Etats-Unis font encore causer après avoir informé la Fédération iranienne qu’elle ne pourrait pas se rendre sur le territoire américain à l’occasion du tirage au sort, le 5 décembre prochain à Washington , comme l’a fait savoir le porte-parole Amir-Mehdi Alawi, dans des propos rapportés par la RTBF .…

CDB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank