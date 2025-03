Les États-Unis postulent pour l'accueil de la Coupe du monde 2031

Le pays du soccer .

En 2026, les États-Unis accueilleront avec le Canada et le Mexique la Coupe du monde masculine pour la deuxième fois de son histoire. De quoi donner des envies pour celle des féminines, cinq ans plus tard. « US Soccer, en partenariat avec la Concacaf et ses membres, va mener à bien le processus de candidature à l’organisation de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2031 », explique la Fédé américaine dans un communiqué publié ce jeudi.…

QT pour SOFOOT.com