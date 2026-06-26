Les États-Unis pensent déjà au Mondial 2038

Vous êtes déjà fatigués de cette Coupe du monde 2026 ? Bonne nouvelle : les États-Unis pensent déjà à recommencer. Selon Andrew Giuliani, directeur exécutif du groupe de travail de la Maison-Blanche pour le Mondial, le pays pourrait imaginer une nouvelle candidature pour organiser le Mondial 2038.

Et pas forcément une petite édition tranquille. « Si l’on considère que cette Coupe du monde pourrait un jour passer à 64 équipes, je pense que les États-Unis sont capables de gérer l’organisation », a lâché le fils de Rudy Giuliani, ancien maire de New York. Parce qu’évidemment, après une Coupe du monde à 48, la suite logique, c’est de se demander comment rajouter encore seize sélections, 200 matchs et trois semaines de tableur Excel.…

MJ pour SOFOOT.com