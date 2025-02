information fournie par So Foot • 21/02/2025 à 11:30

Les États-Unis incapables d'accueillir le Mondial à 15 mois du début du tournoi ?

Les États-Unis face à un défi logistique.

Les États-Unis accueilleront bientôt les deux plus grands événements sportifs au monde : la Coupe du Monde de la FIFA en 2026 (avec le Canada et le Mexique) et les Jeux olympiques en 2028 à Los Angeles. Toutefois, un rapport publié mercredi alerte sur l’incapacité du pays à gérer l’afflux massif de visiteurs en raison de failles majeures dans son infrastructure. …

BGC pour SOFOOT.com