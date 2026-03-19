Les Espoirs ont été se servir dans les clubs du Nord-Pas-de-Calais

Les Espoirs ont été se servir dans les clubs du Nord-Pas-de-Calais

Petite pause dans le feuilleton. Ayyoub Bouaddi figure bien dans la liste d’un sélectionneur ce 19 mars : celle de Gérard Baticle pour l’équipe de France espoirs . Un dénouement (éphémère) pour le gamin du Lille OSC qui animait récemment les rumeurs concernant une probable première avec le Maroc. Mais pour le voir avec les Lions de l’Atlas, il faudra attendre encore un peu.

Bien que non retenu en équipe de France A, le Dogue de 18 ans ne laisse pas non plus insensible Didier Deschamps : « J’ai vu qu’il n’a pas été sélectionné avec le Maroc. Il a la liberté de choisir. Je n’ai pas échangé avec lui, ce n’est pas ma manière de fonctionner. On suit ses performances mais la concurrence est forte. » …

SW pour SOFOOT.com