Les espoirs luxembourgeois victimes d’un accident de car en Bretagne
Plus de peur que de mal.
Le quotidien Le Télégramme rapporte que la sélection espoir du Luxembourg a été victime d’un accident de la route ce jeudi, alors qu’elle circulait sur la route N24 entre Rennes et Lorient. Huit blessés sont à déplorer, tous ont été transportés à l’hôpital.…
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer