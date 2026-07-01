Les espoirs et les craintes liés à l'IA dominent la réunion des banques centrales mondiales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'IA est considérée comme présentant un énorme potentiel de disruption dans tous les scénarios

* La stabilité financière pourrait s’en trouver menacée

* Mais les banquiers reconnaissent qu’il est encore trop tôt pour en mesurer pleinement les répercussions

par Balazs Koranyi et Francesco Canepa

Une grande inconnue s’est immiscée dans pratiquement toutes les conversations lors de la réunion de cette semaine des principaux banquiers centraux du monde: quel sera l’impact de l’intelligence artificielle sur l’économie mondiale et, par conséquent, sur leur mission de garantie de la stabilité financière? Le consensus qui s’est dégagé de ces discussions lors de la conférence annuelle de la BCE, organisée dans les collines venteuses du Portugal, est que l’IA a le pouvoir de tout bouleverser et de créer des problèmes qu’ils ne peuvent même pas imaginer pour l’instant: sur les marchés financiers et du travail, dans le domaine des prêts bancaires, en matière de sécurité, et même en ce qui concerne la demande en énergie.

“Si l’IA dépasse les attentes, elle aura un impact sur la stabilité financière. Si l’IA ne répond pas aux attentes, elle aura un impact sur la stabilité financière,” a déclaré Torsten Slok, d’Apollo Global Management, aux responsables des taux d’intérêt du monde entier lors de l’une des principales tables rondes organisées dans la station balnéaire de Sintra.

L’IA était un thème tellement omniprésent à Sintra qu’il a trouvé sa place dans toutes les discussions, de l’immigration à la supervision en passant par le climat.

Elle a même éclipsé le nouveau président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, qui faisait ses débuts lors de cette réunion avec ses homologues des banques centrales, devenant ainsi la vedette incontestée de ces trois jours de rencontres.

Si l’IA peut améliorer tous les aspects de la vie, de nombreux intervenants ont exprimé la crainte qu’elle puisse également la perturber, parfois de manière illégale, et que les responsables financiers ne disposent que de peu, voire d’aucun outil pour y mettre un terme.

“C’est, je pense, la période la plus déterminante pour chacune de nos économies de toute notre vie,” a déclaré Warsh à propos de la révolution de l’IA.

“Qui aurait pu imaginer, lors de la naissance d’Internet, que celui-ci allait créer un million et demi d’emplois de chauffeurs Uber? Nous en sommes à la première ou à la deuxième manche de cette révolution,” a-t-il déclaré lors du Forum de la BCE.

DES BULLES SPÉCULATIVES

Dans le domaine du trading, l’automatisation assure déjà la plupart des fonctions. Mais une accélération induite par l’IA pourrait faire gonfler des bulles à une vitesse fulgurante, puis les faire éclater, en tirant profit aussi bien de la hausse que de la baisse, dans le cadre d’une forme de collusion qui est aujourd’hui illégale.

“Ce qui est encore plus avancé et potentiellement plus inquiétant, c’est la capacité de ces algorithmes à se coordonner pour manipuler les cours,” a déclaré Itay Goldstein, professeur à l’université de Pennsylvanie.

“Ces algorithmes parviennent en effet à réaliser ce type de manipulation, créant des bulles qui mènent à des effondrements, et cela, je pense, a des implications plus importantes pour la stabilité financière,” a-t-il ajouté.

L’une des bulles potentielles que l’IA est déjà en train de créer concerne les actions du secteur de l’IA, en partie générée par des dépenses d’investissement massives dans les composants fondamentaux de l’IA, qui, selon les estimations de Slok, auraient ajouté un point de pourcentage au PIB américain à elles seules.

Bien que les valorisations aient reculé ces dernières semaines, les experts comparent cette hausse rapide des cours à certains des plus grands effondrements de prix d’actifs de l’histoire, comme la « British railway mania » des années 1840, les « années folles » des années 1920 ou le boom des dotcoms.

“L’ampleur et le rythme de l’actuel boom des investissements dans l’IA, accompagnés d’attentes de gains de productivité importants, présentent des similitudes avec ces précédents, ce qui met en évidence des risques de baisse potentiels à court terme,” a déclaré la Banque des règlements internationaux dans un rapport.

SURVEILLER L’INEXPLICABLE

L’IA facilitera également — tout en la compliquant — l’octroi de crédits. Les banques seront en mesure de réaliser des analyses de crédit plus sophistiquées et d’accorder des financements à des emprunteurs qui se situent désormais en dehors de leur sphère traditionnelle.

Mais la surveillance de ces opérations sera un véritable cauchemar.

“Comment les autorités de surveillance évaluent-elles ce type de décisions de prêt automatisées? Elles s’apparentent un peu à une boîte noire. Il y a potentiellement un manque d’explicabilité, et je pense que c’est là un défi majeur pour la surveillance,” a déclaré Tobias Adrian, haut responsable du FMI.

L’IA creusera également le fossé entre les entreprises et les pays riches et pauvres.

Se défendre contre les menaces malveillantes deviendra encore plus coûteux, et des entreprises par ailleurs viables auront du mal à se protéger.

“Quand on pense aux attaques les plus scandaleuses, elles visent souvent le maillon le plus faible,” a déclaré Adrian.

Sarah Breeden, vice-gouverneure de la Banque d’Angleterre, a estimé qu’une solution potentielle pourrait consister à créer une sorte de dispositif d’assurance, qu’elle a comparée à l’assurance-dépôts en cas de faillite bancaire.

“Dans le contexte cybernétique, avons-nous besoin de systèmes permettant à une institution de prendre le relais des fonctions essentielles d’une autre en cas de perturbation?” a-t-elle demandé.

Mais le risque ultime est que le succès excessif de l’IA puisse ébranler fondamentalement l’économie mondiale.

Si l’IA répond à certaines des attentes les plus optimistes en matière d’efficacité, les machines pourraient remplacer les humains en masse, entraînant un chômage de grande ampleur. Cela réduirait alors les revenus disponibles et plongerait l’économie dans la récession, sapant ainsi la justification de l’investissement.

À l’inverse, si l’IA connaît moins de succès, les investissements massifs consentis dans ce secteur ne produiront pas les rendements escomptés.

“Internet s’est avéré meilleur que quiconque ne l’avait imaginé, il a donné naissance à des secteurs d’activité entièrement nouveaux, mais nous avons tout de même connu la bulle Internet,” a déclaré Tiff Macklem, gouverneur de la Banque du Canada. “Cela ne signifie pas qu’il ne puisse pas y avoir une période où le marché s’emballe et où l’on assiste à un engourdissement.”