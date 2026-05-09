 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les Espoirs aussi ont leur trophée
information fournie par So Foot 09/05/2026 à 18:53

Les Espoirs aussi ont leur trophée

Les Espoirs aussi ont leur trophée

Roulez jeunesse. Comme la saison dernière, le Trophée espoir du football sera remis au Vélodrome le 14 mai prochain aux joueurs qui se sont illustrés lors de cette saison 2025-2026 dans les championnats nationaux U17 et U19.

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Séville renverse l'Espanyol Barcelone et se donne de l'air
    Séville renverse l'Espanyol Barcelone et se donne de l'air
    information fournie par So Foot 09.05.2026 18:30 

    Séville FC 2-1 Espanyol de Barcelone Buts : Castrín (82 e ), Adams (90 e +1) pour les Nervionenses // Dolan (56 e ) pour les Pericos Cruel football. La lutte pour le maintien continue de faire rage en Espagne. Alors que Levante a renversé Osasuna en supériorité ... Lire la suite

  • Manchester United cale, Bournemouth et Brighton continuent de rêver
    Manchester United cale, Bournemouth et Brighton continuent de rêver
    information fournie par So Foot 09.05.2026 18:00 

    La tête dans les étoiles. Et si Bournemouth disputait la Ligue des champions la saison prochaine ? Cette phrase, a priori insensée en début de saison, ne l’est plus autant devant la sixième place de la bande d’Andoni Iraola. Dans une rencontre marquée par deux ... Lire la suite

  • Leipzig valide sa qualification en Ligue des champions, Leverkusen grand perdant de la journée
    Leipzig valide sa qualification en Ligue des champions, Leverkusen grand perdant de la journée
    information fournie par So Foot 09.05.2026 17:31 

    La course aux étoiles. Alors qu’il ne reste que deux journées à jouer outre-Rhin, les courses à l’Europe et au maintien continuent de faire rage. Pour le moment, c’est Stuttgart qui réalise la bonne opération pour accrocher la Ligue des champions, tandis que Sankt ... Lire la suite

  • Lens retrouve la Ligue des champions et envoie Nantes en Ligue 2
    Lens retrouve la Ligue des champions et envoie Nantes en Ligue 2
    information fournie par France 24 09.05.2026 17:20 

    En s'imposant contre Nantes (1-0) vendredi soir, Lens a assuré son retour en Ligue des champions la saison prochaine après trois ans d'absence. Le but de Mezian Mesloub, entré en jeu en fin de match pour ses débuts en professionnel à 16 ans, a également confirmé ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank