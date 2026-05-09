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Les Espoirs aussi ont leur trophée
information fournie par So Foot•09/05/2026 à 18:53
Les Espoirs aussi ont leur trophée
Roulez jeunesse. Comme la saison dernière,
le Trophée espoir du football sera remis au Vélodrome le 14 mai prochain
aux joueurs qui se sont illustrés lors de cette saison 2025-2026 dans les championnats nationaux U17 et U19.
Séville FC 2-1 Espanyol de Barcelone Buts : Castrín (82 e ), Adams (90 e +1) pour les Nervionenses // Dolan (56 e ) pour les Pericos Cruel football. La lutte pour le maintien continue de faire rage en Espagne. Alors que Levante a renversé Osasuna en supériorité ...
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La tête dans les étoiles. Et si Bournemouth disputait la Ligue des champions la saison prochaine ? Cette phrase, a priori insensée en début de saison, ne l’est plus autant devant la sixième place de la bande d’Andoni Iraola. Dans une rencontre marquée par deux ...
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La course aux étoiles. Alors qu’il ne reste que deux journées à jouer outre-Rhin, les courses à l’Europe et au maintien continuent de faire rage. Pour le moment, c’est Stuttgart qui réalise la bonne opération pour accrocher la Ligue des champions, tandis que Sankt ...
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information fournie par France 24•09.05.2026•17:20•
En s'imposant contre Nantes (1-0) vendredi soir, Lens a assuré son retour en Ligue des champions la saison prochaine après trois ans d'absence. Le but de Mezian Mesloub, entré en jeu en fin de match pour ses débuts en professionnel à 16 ans, a également confirmé ...
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