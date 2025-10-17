Les équipes qualifiées pour la nouvelle Ligue Europa féminine sont connues
La C3 débarque.
Après la mise en place du système de ligue à partir de cette saison pour la Ligue des champions féminine, cette campagne 2025-2026 a vu aussi une toute nouvelle compétition se créer : l’UEFA Europa Cup . Après une première phase de qualifications qui s’est déroulée sur deux tours, les 16 équipes sorties victorieuses débuteront la compétition les 11 et 12 novembre prochains , avec quelques grands noms du football européen.…
LB pour SOFOOT.com
