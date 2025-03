Les enseignements plus ou moins importants de la trêve

Cette trêve internationale, beaucoup l’ont abordée à reculons (y compris certains joueurs), en espérant une chose : qu’elle se termine au plus vite. Une fois n’est pas coutume, les équipes nationales européennes nous ont cependant offert des émotions, et quelques enseignements. Voilà ce qu’il faut en retenir.

→ Le bonheur des doubles confrontations à élimination directe

Elles font le sel de la Ligue des champions ou de la Ligue Europe, mais sont une rareté dans le football international : les confrontations allers-retours à élimination directe ont fait une apparition remarquée, donnant un éclat étincelant à cette trêve. Retournements de situation, suspense fou, prolongations et même séances de tirs au but : l’UEFA a visé juste, pour une fois, au regard des émotions vécues dimanche soir devant la remontada inachevée de l’Italie, les frissons du Portugal, la qualification haletante de l’Espagne et la revanche de l’équipe de France. Sans oublier les barrages de promotion-relégation, qui ont notamment vu la Belgique renverser l’Ukraine. Le football international comme on le voit trop rarement. Réservez déjà votre soirée du 28 mars 2027.

→ Osez Garcia

La Belgique a ouvert un nouveau chapitre avec Rudi Garcia. Bilan : une défaite 3-1 contre l’Ukraine à Murcie, puis une victoire 3-0 à Genk dimanche pour sauver la tête des Diables en Ligue A. Le sélectionneur a pu se familiariser avec ses joueurs et faire passer son message. « Quand j’appelle quelqu’un, il doit venir en courant » , a-t-il prévenu. Vingt-et-un joueurs ont été utilisés sur ces deux rencontres, Garcia ayant « besoin de voir des choses » pour affiner ses idées. L’ancien coach de l’OM en a probablement tiré quelques enseignements, notamment que le milieu des Rangers Nicolas Raskin, convoqué chez les A pour la première fois, était un vrai candidat à un poste de titulaire. Garcia a aussi pu poser les bases de son mandat. « On a vu ce que j’attendais de mes joueurs : du mouvement, du rythme et du contre-pressing » , se félicitait-il dimanche soir, en notant qu’il faudrait « plus de temps » pour travailler les phases arrêtées. La presse belge se veut optimiste, La Dernière Heure estimant qu’il « refait enfin bon d’être supporter des Diables rouges » . Merci Rudi.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com