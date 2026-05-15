Les enseignements astrologiques de la liste des Bleus de Didier Deschamps pour le Mondial 2026

Trop de Sagittaires, pas assez de Béliers. Raymond Domenech n’a jamais rechigné à un peu d’astrologie pour construire un groupe et une équipe. Mais qu’en est-il de Didier Deschamps ? La liste des 26 joueurs ne serait-elle pas un condensé d’une réflexion aussi footballistique qu’astrologique ? Tentons d’y répondre.

26 juin 2026, 22h47. Les Bleus sont à quelques secondes de décrocher un point importantissime contre la Norvège en vue d’une qualification pour les 16 es de finale de la Coupe du monde. Dernier dégagement d’Ørjan Nyland, William Saliba et Dayot Upamecano se gênent et disputent tous les deux le duel aérien. Comme dans une scène au ralenti, le ballon passe au-dessus des deux défenseurs centraux et Erling Haaland profite de l’offrande pour s’en aller tromper tranquillement Mike Maignan et entériner l’élimination des Bleus pour la suite de la compétition. Une surprise ? Pas vraiment. « Le Bélier ne joue pas avec le Scorpion », avait prévenu Raymond Domenech.

Des Béliers « dominants » aux « grandes têtes Sagittaires »

Pour l’astrologue et tarologue Arnaud Malherbe, « il faut un mix de tout, une équipe qui se complète » pour composer le groupe des Bleus qui disputera la Coupe du monde. Un conseil que Didier Deschamps a pris à la lettre puisque le sélectionneur a varié les profils, les ascendants et les signes qui composent sa team . Quatre Béliers, quatre Taureaux, deux Gémeaux ou encore un Poisson, tous trouvent leur place dans la liste des 26. Tous ? Un signe résiste encore et toujours à une convocation : les Capricornes. Dans le cas où l’on imagine Deschamps comme un adepte de ces sciences occultes, ce choix est en alignement parfait avec l’idée de groupe que défend le double D. « Les Capricornes sont de nature solitaire », explique Arnaud Malherbe. Voilà peut-être l’une des raisons de l’absence de Youssouf Fofana (sa deuxième partie de saison peut aussi compter, attention).…

Propos recueillis par TC

Par Tristan Claeyssen pour SOFOOT.com