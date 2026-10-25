 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'OM se fait très peur face au Havre
information fournie par So Foot 25/10/2026 à 19:17

Ajouter Boursorama à vos sources

L'OM se fait très peur face au Havre

L'OM se fait très peur face au Havre

Olympique de Marseille 4-3 Le Havre

Buts : Egan Riley (5 e ), Weah (33 e ), Paixão (50 e ) et Abdelli (55 e ) pour l’OM // Maja (77 e SP et 89 e ) et Ndiaye (86 e ) pour les Hacmen

La fête, la frayeur et la victoire. Une semaine après en avoir collé cinq à Angers, l’Olympique de Marseille s’est une nouvelle fois baladé sur sa pelouse face au Havre, avant de perdre les pédales en fin de partie (4-3) . Une entame parfaite pour les Phocéens, rentrés la tête basse de leur déplacement en Autriche il y a quelques jours. Un premier corner, un ballon qui revient sur Emerson et un centre parfait téléguidé vers la tête de CJ Egan Riley (1-0, 5 e ) . Le premier but du jeune défenseur anglais dans notre championnat. Pas toujours serein (à l’image de cette énorme opportunité pour Djibril Ouziad), l’OM offre tout de même quelques frissons à son public, en manque de sensations fortes. Et à l’issue d’un slalom tout en détermination, c’est le capitaine Timothy Weah qui met les siens à l’abri (2-0, 33 e ) .…

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • PSG-Lyon : le véritable événement de la soirée
    PSG-Lyon : le véritable événement de la soirée
    information fournie par So Foot 26.10.2026 13:18 

    Pour la deuxième saison consécutive, la cérémonie du Ballon d'or cherchera à faire de l'ombre à un choc de Ligue 1, la faute à des matchs reportés pour des raisons bien diverses. Après OM-PSG l'an dernier, c'est PSG-Lyon qui devrait subir la loi du plus gros individuel ... Lire la suite

  • Le trophée du Ballon d'Or ( AFP / FRANCK FIFE )
    Foot: Ballon d'Or du suspense pour l'édition 2026
    information fournie par AFP 26.10.2026 13:17 

    Les projecteurs seront braqués lundi sur Londres et la cérémonie du Ballon d'Or pour lequel les candidats se bousculent au portillon, du local de l'étape Harry Kane à Kylian Mbappé et Lamine Yamal, un suspense qui s'étend jusqu'au trophée féminin en l'absence d'Aitana ... Lire la suite

  • Un gardien marque sur coup franc en D2 russe
    Un gardien marque sur coup franc en D2 russe
    information fournie par So Foot 26.10.2026 13:05 

    Rogério Ceni a fait des petits. Des portiers buteurs, c’est rare, mais des portiers buteurs sur coup franc , c’est exceptionnel. Pour voir pareil exploit, il faut aller creuser en D2 russe avec le gardien Aleksandr Selikhov qui a marqué un but dont il se souviendra ... Lire la suite

  • Les supporters de Lens privés de derby par leur propre club ?
    Les supporters de Lens privés de derby par leur propre club ?
    information fournie par So Foot 26.10.2026 12:47 

    Le feu, ça brûle. Un derby sans supporters dans le parcage , c’est moins fun, mais c’est ce qui risque d’arriver ce vendredi entre Lille et Lens. En cause, les supporters lensois qui, selon nos confrères de La Voix du Nord , devraient être interdits de déplacement ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank