L'OM se fait très peur face au Havre

Olympique de Marseille 4-3 Le Havre

Buts : Egan Riley (5 e ), Weah (33 e ), Paixão (50 e ) et Abdelli (55 e ) pour l’OM // Maja (77 e SP et 89 e ) et Ndiaye (86 e ) pour les Hacmen

La fête, la frayeur et la victoire. Une semaine après en avoir collé cinq à Angers, l’Olympique de Marseille s’est une nouvelle fois baladé sur sa pelouse face au Havre, avant de perdre les pédales en fin de partie (4-3) . Une entame parfaite pour les Phocéens, rentrés la tête basse de leur déplacement en Autriche il y a quelques jours. Un premier corner, un ballon qui revient sur Emerson et un centre parfait téléguidé vers la tête de CJ Egan Riley (1-0, 5 e ) . Le premier but du jeune défenseur anglais dans notre championnat. Pas toujours serein (à l’image de cette énorme opportunité pour Djibril Ouziad), l’OM offre tout de même quelques frissons à son public, en manque de sensations fortes. Et à l’issue d’un slalom tout en détermination, c’est le capitaine Timothy Weah qui met les siens à l’abri (2-0, 33 e ) .…

TB pour SOFOOT.com