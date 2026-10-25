Le Bayern s'impose à Fribourg et reprend les commandes

Le Bayern s'impose à Fribourg et reprend les commandes

Fribourg 1-3 Bayern Munich

Buts : Bischof (82 e CSC) pour Fribourg // Upamecano (17 e ), Gnabry (42 e ) et Olise (90 e +5) pour le Rekordmeister

Un Bayern bleu, blanc, rouge. Provisoirement distancé par le Borussia Dortmund, le Bayern Munich a répondu en patron sur la pelouse de Fribourg, qui doit se contenter de rester scotché sur la troisième marche du podium (1-3) . Un succès bavarois acquis notamment grâce aux internationaux tricolores, puisque c’est Dayot Upamecano qui se charge de lancer les hostilités sur une ouverture de… Michael Olise (0-1, 17e). Le break vient ensuite de Serge Gnabry peut avant la pause (0-2, 42e).…

TB pour SOFOOT.com