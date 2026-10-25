Rennes écrase Strasbourg et prend la tête de la Ligue 1

Rennes 3-0 Strasbourg

Buts : Dia (34 e ) et Szymański (41 e , 61 e ) pour le SRFC

La tête sans Lepaul. Le Stade rennais n’a même pas eu besoin de son buteur phare, à l’infirmerie à cause d’une entorse, pour écraser Strasbourg au Roazhon Park (3-0) et prendre la tête du championnat avant PSG-OL lundi. Eh oui, après 8 journées et avec 16 points dans la besace, les Bretons sont tout en haut de l’affiche et conduise un wagon de neuf équipes se tenant en quatre points, du leader rennais au 9 e , Lorient. C’est moins fameux pour Strasbourg, tout proche de la zone rouge après 4 défaites de rang. Ce n’était pas gagné, dans ce maillot rose pour la bonne cause et après une première demi-heure nous faisant bailler très fort, à la limite de réveiller les éternels débats sur la défense à trois centraux à Rennes, de retour depuis le nul cette semaine contre la Juventus.…

CG, au Roazhon Park pour SOFOOT.com