Les éloges d'Emmanuel Macron pour le PSG

Qui a dit que les supporters marseillais ne savaient pas être beau joueur. Après avoir paradé sur le Champ-de-Mars, la délégation parisienne a été reçue à l’Elysée par Emmanuel Macron qui a décrit l’équipe parisienne comme : « immense fierté pour le pays ».

Emmanuel Macron salue le back-to-back

Si le Président de la République a démarré son discours en rappelant les débordements qui ont animé la capitale française après le back-to-back parisien les jugeant « inqualifiables ». « Ça, c’est pas le foot, ça c’est pas le sport, c’est pas ce qu’on aime. Donc merci à nos policiers, à nos gendarmes. On sera intraitable avec ceux qui ont été attrapés. On ne veut plus voir ça. Fini. On en a ras-le- bol » , a déclaré le président.…

LB pour SOFOOT.com