Cinq Parisiens présents dans le onze type de la Ligue des champions
Onze places pour quatre clubs. Alors que l’édition 2025-2025 de la Ligue des champions a sacré pour la deuxième fois le Paris Saint-Germain, l’UEFA a dévoilé ce dimanche le onze type de la compétition .
👕🙌 UEFA's Technical Observer Group has selected its 2025/26 UEFA Champions League Team of the Season... #UCL pic.twitter.com/4Ay7qHP3uj…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer