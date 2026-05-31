Manchester City s'offre un doublé
Jamais deux sans trois ? Alors que Manchester City a remporté la WSL pour la première fois depuis dix ans, les Cityzens se sont imposées ce dimanche après-midi face à Brighton (0-4) en finale de FA Cup pour s’offrir un doublé national.
What a team. 🏆 pic.twitter.com/CAQxUeTF4P…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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