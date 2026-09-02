Les échec du transfert de Balogun à Everton et Camara à Chelsea

Donald Trump n’a rien foutu. Ce mardi 2 septembre, date du dernier jour du mercato d’été, Monaco s’apprêtait à perdre Folarin Balogun et Lamine Camara . L’attaquant devait se carapater à Everton, le milieu devait embarquer pour Chelsea. En bonne voie, les deux transferts ont pourtant capoté lors des derniers instants du mercato, l’Américain de 25 ans ne souhaitant pas quitter le centre d’entraînement de la Turbie, selon les médias anglais. Les Toffees avaient pourtant formulé une offre de 45 millions d’euros, plus cinq de bonus. L’Équipe informe que Balogun pourrait tout de même faire ses valises direction un des championnats au mercato encore ouvert, comme l’Arabie saoudite ou la Turquie.

Camara toujours là

Les Monégasques ont raté une autre vente : le départ de Balogun aurait permis à l’ASM de conserver Lamine Camara, longtemps pisté par Chelsea. Pensant un temps conserver Balogun, les dirigeants monégasques avaient accepté une dernière offre de leurs homologues des Blues , avant de rétropédaler pour ne pas perdre deux cadres en même temps. Ces dossiers ont mis en péril les achats de l’ailier de Frosisone Farès Ghedjemis, mais aussi du capitaine de Cruz Azul Erik Lira.…

UL pour SOFOOT.com