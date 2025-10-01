Les dribbleurs préférés de votre dribbleur préféré Eden Hazard vont vous surprendre
Les vrais Ballons d’or.
Dans le prochain numéro de So Foot , en kiosque ce jeudi, Eden Hazard est en longueur sur sa passion du dribble et le fait que cet aspect du jeu est moins développé dans le football actuel. L’occasion pour le Belge de citer pêle-mêle les joueurs qui l’ont marqué par leur capacité à éliminer sur le terrain. À commencer par son idole, Zinédine Zidane . « Il faisait des trucs sur le terrain, il n’y a que lui pour savoir faire ça ». Et pour le reste ? Difficile de faire un top cinq, dans la vingtaine de joueurs mentionnés.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
