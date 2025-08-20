Les Dodger's réclament une réunion avec les dirigeants marseillais
Tutulututuu.
Énième rebondissement dans l’affaire Rabiot-Rowe. Par la voix de leur patron, Christian Cataldo, les Dodger’s ont réclamé l’organisation d’une réunion entre les dirigeants marseillais et le groupe de supporters . Très étonné par la tournure des événements, qui se sont produits après la défaite du club phocéen à Rennes vendredi dernier (1-0), ce dernier n’a pas caché son inquiétude pour la suite.…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer