Les dix stades qui ont le plus accueilli l’équipe de France
De Roger Piantoni à Lucas Digne.
Ce mardi soir, face à l’Islande, les Bleus disputeront leur 133ᵉ match dans l’enceinte parisienne. Longtemps maison-mère de l’équipe nationale, le Parc a vu défiler toutes les générations avant que le Stade de France ne prenne le relais en 1998, avec déjà 116 rencontres au compteur. Mais avant Saint-Denis, il y eut surtout Colombes, théâtre de 83 matchs et d’une finale de Coupe du monde en 1938, aujourd’hui presque effacé du paysage et de l’histoire.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
