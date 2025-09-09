 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les dix stades qui ont le plus accueilli l’équipe de France
09/09/2025

De Roger Piantoni à Lucas Digne.

Ce mardi soir, face à l’Islande, les Bleus disputeront leur 133ᵉ match dans l’enceinte parisienne. Longtemps maison-mère de l’équipe nationale, le Parc a vu défiler toutes les générations avant que le Stade de France ne prenne le relais en 1998, avec déjà 116 rencontres au compteur. Mais avant Saint-Denis, il y eut surtout Colombes, théâtre de 83 matchs et d’une finale de Coupe du monde en 1938, aujourd’hui presque effacé du paysage et de l’histoire.…

