Les dirigeants marseillais pessimistes sur l'arrivée de nouvelles recrues

Pas d’argent, pas de recrutement. En parallèle du tirage au sort de la Ligue Europa ce vendredi après-midi à Monaco, le président olympien Stéphane Richard et le directeur sportif du club phocéen Grégory Lorenzi se sont montrés particulièrement pessimistes sur des potentielles arrivées à l’OM durant cet intersaison.

La nécessité de respecter les objectifs de la DNCG avant de pouvoir recruter

Acculé par les sanctions de l’UEFA et de la DNCG, l’OM est au régime sec cet été. Malgré les nombreux départs, les dirigeants marseillais ont expliqué pourquoi à seulement quatre jours de la fin du mercato, Marseille n’a pas encore effectué le moindre recrutement . « On a un objectif de masse salariale. Cet objectif a été soumis et validé par la DNCG. Tant que vous n’êtes pas arrivés proche de cet objectif, vous ne pouvez pas recruter », a notamment disserté Stéphane Richard. Même son de cloche du côté de l’ancien DS de Brest : « C’est possible, oui, forcément. Ce n’est pas une volonté de notre part. Mais c’est lié à la situation qui ferait que, si on ne trouve pas les éléments pour convaincre la DNCG, il pourrait ne pas y avoir de recrue. Il reste quelques jours et beaucoup de choses peuvent se passer ». …

LB pour SOFOOT.com