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Le coup d’envoi de LOSC-PSG décalé d’un quart d’heure
information fournie par So Foot 28/08/2026 à 20:51
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Le coup d’envoi de LOSC-PSG décalé d’un quart d’heure

Le coup d’envoi de LOSC-PSG décalé d’un quart d’heure

La tuile. Alors que le PSG se déplace sur la pelouse du LOSC pour la deuxième journée de Ligain, voilà un couac pour animer la soirée. Selon Ligue 1+, le coup d’envoi de la rencontre est décalé de quinze minutes en raison de difficultés d’accès au stade. Un souci technique est survenu au niveau de la billetterie de Pierre-Mauroy , empêchant bon nombre de fans Nordistes d’assister au match.

Les acteurs sont donc rentrés au vestiaire. Les Lillois sont retournés un temps à l’échauffement devant des supporters quelque peu surpris par cette légère déconvenue. En revanche, les Parisiens ne les ont pas rejoints.…

SW pour SOFOOT.com

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